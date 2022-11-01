Pfizer повідомила про рекордні доходи від продажу вакцини

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Великий американський виробник ліків тепер очікує, що у 2022 році продаж вакцини Comirnaty Covid-19 становитиме 34 мільярди доларів, що на 2 мільярди доларів більше, ніж у попередньому прогнозі.

Pfizer зберіг свій прогноз річного обсягу продажу препарату Paxlovid для Covid-19 у розмірі 22 мільярдів доларів.

Через два роки після початку пандемії генеральний директор Альберт Бурла передбачив, що доходи від продуктів Covid-19 збережуться, навіть якщо вони, ймовірно, впадуть порівняно з рівнем 2022 року.

"Ми вважаємо, що в найближчому майбутньому наші франшизи Covid-19 залишаться багатомільярдними джерелами доходу, що повинно бути буфером для будь-яких непередбачених проблем з іншими продуктами в нашому портфоліо", - сказав Бурла.

В останньому кварталі доходи від вакцин проти Covid-19 у Сполучених Штатах зросли на 83% завдяки постачанню останньої бустерної бівалентної вакцини проти Omicron, адаптованої до підваріантів BA.4/BA.5.

Загалом Pfizer повідомила про прибуток у розмірі 8,6 млрд доларів у третьому кварталі, що на 6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через 6-відсоткове падіння виручки до 22,6 млрд доларів.

Бурла сказав, що Pfizer планує випустити до 19 нових продуктів у наступні півтора роки. Він виділив потенційні «блокбастери» для лікування респіраторно-синцитіального вірусу (RSV), виразкового коліту та мігрені.

Бурла повідомив, що лінійка продуктів має зняти «зрозумілі» питання щодо потенціалу зростання Pfizer у 2025–2030 роках, враховуючи втрату доходів у розмірі близько 17 мільярдів доларів через закінчення терміну дії патентів.