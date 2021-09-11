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Петраков о ничьей с Чехией: эмоции отрицательные, но надо двигаться дальше

Петраков о ничьей с Чехией: эмоции отрицательные, но надо двигаться дальше

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков дал комментарий по поводу матча со сборной Чехии, в котором "сине-желтые" пропустили гол на последних секундах матча и упустили победу (1:1), информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Цитата

Эмоциональный Петраков сообщил, что тренерский штаб будет разбираться из-за очередного пропущенного гола на последних минутах матча.

“Какие могут быть эмоции? В Казахстане такое случилось, сейчас тоже ... Надо разбираться, почему мы не можем продержаться до конца. Поговорили с ребятами после матча, я был немного эмоциональным. Нам предстоит очень важный поединок в Хельсинки. Одна ошибка — и все. Там уже вничью играть нельзя. Я очень хотел победить, но не хватило 20-ти секунд. Нужно посмотреть, кто не подстраховал, когда били из центральной зоны.

Эмоции отрицательные. Мы играли с участником 1/4 финала чемпионата Европы. После матча с Бельгией против нас в Чехии вышел основной состав. Я сделал ротацию. Но нужно забыть и двигаться дальше”, — подчеркнул наставник.

Кроме того Петраков средним баллом оценил первый период во главе сборной.

Контекст

Перед игрой Петраков заявлял о важности результата в спарринге с чехами.

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