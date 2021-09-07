Петраков про гру з Чехією: для нас дуже важливий результат

Петраков від цього матчу очікуватиме позитивного результату, який буде дуже важливим для нього.

Цитата

"Результат дуже важливий і для мене, і для хлопців. 9 жовтня в Гельсінкі ми будемо проводити вирішальну гру. Для цього потрібен позитивний результат завтра, щоб хлопці з ним їхали на цей поєдинок", - розпочав коуч.

Про довикликаних гравців із "Зорі": "завтра подивимося на футбольному полі. Я вже з ними поговорив. Шанс завтра зіграти в них буде. Якщо футболіст вийшов у складі національної збірної, зіграв, показав себе, то ми будемо на нього розраховувати.

Провалив гру — інша справа. Ігровий час хлопці отримають".

Крім того наставник відзначимо, що триматиме інтригу з приводу стартового складу до кінця.

Доповнення

Завтра окрім гри Чехія – Україна також спаринги зіграють Болгарія – Грузія і Гватемала – Нікарагуа.