Петраков про нічию з Чехією: емоції негативні, але треба рухатися далі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков дав коментар з приводу матчу зі збірною Чехії, в якому "жовто-блакитні" пропустили гол на останніх секундах матчу та втратили перемогу (1:1), інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Цитата
Емоційний Петраков повідомив, що тренерський штаб буде розбиратися через черговий пропущений гол на останніх хвилинах матчу.
“Які можуть бути емоції? У Казахстані таке трапилося, зараз також... Треба розбиратися, чому ми не можемо протриматися до кінця. Поговорили з хлопцями після матчу, я був трохи емоційним. У нас попереду дуже важливий поєдинок у Гельсінкі. Одна помилка — і все. Там уже внічию грати не можна. Я дуже хотів перемогти, але не вистачило 20-ти секунд. Потрібно подивитися, хто не підстрахував, коли били із центральної зони.
Емоції негативні. Ми грали з учасником 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Після матчу з Бельгією проти нас у Чехії вийшов основний склад. Я ж зробив ротацію. Але потрібно забувати й рухатися далі”, — підкреслив наставник.
Окрім того Петраков середнім балом оцінив перший період на чолі збірної.
Контекст
Перед грою Петраков заявляв про важливість результату у спарингу з чехами.