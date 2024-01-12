Петиция о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС: евродепутат заявил, что собрано уже 120 подписей
Киев • УНН
Финский депутат Европарламента Сарвамаа собрал 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за беспокойства относительно демократических ценностей.
Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа заявил, что собрал 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС, передает УНН.
Подписи собраны! Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса. Обратная связь была мощной, спасибо всем, кто поддержал эту историческую петицию. Я собрал 120 подписей...
Он подчеркнул, что "дальше было бы крайне важно как можно быстрее оценить окончательную общую поддержку идеи петиции на пленарном заседании".
"Это возможно уже на следующей неделе, поскольку на следующей неделе парламент будет голосовать за резолюцию по Венгрии. Содержание резолюции находится на стадии переговоров, и я считаю это очень возможным...", - добавил депутат Европарламента.
Ранее
Депутат Европарламента от Финляндии Петри Сарвамаа инициировал петицию о лишении Венгрии права председателя в Совете Европейского Союза в соответствии со статьей 7 Договора о ЕС.
Дополнение
Петиция появилась после того, как председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что досрочно оставит свою должность, чтобы баллотироваться в Европарламент.
Это может усилить роль Орбана в ЕС: он будет временно председательствовать в Евросовете в случае, если лидеры Евросоюза не найдут замену Мишелю.
Напомним
Правительство Венгрии не разблокирует новый пакет финансовой помощи Европейского Союза Украине в 50 млрд евро, пока Будапешт не получит замороженные Еврокомиссией 30 миллиардов евро.
Петиция о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС: евродепутат заявил, что собрано уже 120 подписей
Финский депутат Европарламента Сарвамаа собрал 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за беспокойства относительно демократических ценностей.
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