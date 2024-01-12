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Петиція про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС: євродепутат заявив, що зібрано вже 120 підписів

Петиція про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС: євродепутат заявив, що зібрано вже 120 підписів

Київ • УНН

 • 40158 перегляди

Фінський депутат Європарламенту Сарвамаа зібрав 120 підписів під петицією про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС через занепокоєння щодо демократичних цінностей.

Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа заявив, що зібрав 120 підписів під петицією про позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС, передає УНН.

Підписи зібрано! Ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу. Зворотній зв’язок був потужним, дякуємо всім, хто підтримав цю історичну петицію. Я зібрав 120 підписів... 

- повідомив Сарвамаа.

Він наголосив, що "далі було б вкрай важливо якнайшвидше оцінити остаточну загальну підтримку ідеї петиції на пленарному засіданні".

"Це можливо вже наступного тижня, оскільки наступного тижня парламент голосуватиме за резолюцію щодо Угорщини. Зміст резолюції знаходиться на стадії переговорів, і я вважаю це дуже можливим...", - додав депутат Європарламенту.

Раніше

Депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа ініціював петицію про позбавлення Угорщини права голову в Раді Європейського Союзу відповідно до статті 7 Договору про ЄС.

Доповнення 

Петиція з'явилась після того, як голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що достроково залишить свою посаду, щоб балотуватися в Європарламент.

Це може посилити роль Орбана в ЄС: він тимчасово головуватиме в Єврораді в разі, якщо лідери Євросоюзу не знайдуть заміну Мішелю.

Нагадаємо

Уряд Угорщини не розблокує новий пакет фінансової допомоги Європейського Союзу Україні в 50 млрд євро, доки Будапешт не отримає заморожені Єврокомісією 30 мільярдів євро.

Антоніна Туманова

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