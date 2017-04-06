Петербургский террорист мог действовать под влиянием сирийской группировки – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов, который совершил взрыв в метро Санкт-Петербурга и заложил там еще одно взрывное устройство, мог сделать это под влиянием действующей в Сирии террористической группировки “Туахид валь-джихад”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Коммерсант”.
Эту версию сейчас проверяет Следственный комитет России при содействии Комитета национальной безопасности Киргизии. По данным последнего, в группировку “Туахид валь-джихад” входят сотни узбеков, в том числе из Ошской области Киргизии. В прошлом году там была проведена масштабная операция против вернувшихся из Сирии боевиков, которые активно вербовали в группировку новых участников, а также готовили теракты. Ошский суд, удовлетворив требование прокуратуры, запретил деятельность “Туахид валь-джихад”. Однако, уйдя в подполье, боевики стали активно осваивать интернет. Странички этой организации и связанных с нею групп появились практически во всех популярных соцсетях.
По данным источников, съездив месяц назад в родной Ош, этнический узбек А.Джалилов мог начать активно контактировать со своими земляками-радикалами. Попав под их влияние, он, возможно, получил от них инструкции по подготовке теракта в метро.
Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в ходе обыска в квартире, которую около месяца назад снял А.Джалилов, были найдены двухсторонний скотч, фольга и “другие предметы”, аналогичные тем, что были обнаружены во взрывном устройстве, обезвреженном в вестибюле станции метро “Площадь восстания”.
Напомним, в результате взрыва в петербургском метро погибли 14 человек.