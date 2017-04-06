Петербурзький терорист міг діяти під впливом сирійського угруповання – ЗМІ

Цю версію зараз перевіряє Слідчий комітет Росії за сприяння Комітету національної безпеки Киргизстану. За даними останнього, до угруповання "Туахід валь-джихад" входять сотні узбеків, у тому числі з Ошської області Киргизстану. У минулому році там була проведена масштабна операція проти бойовиків, які повернулися з Сирії та активно вербували до угруповання нових учасників, а також готували теракти. Ошський суд, задовольнивши вимогу прокуратури, заборонив діяльність "Туахід валь-джихад". Однак, пішовши в підпілля, бойовики стали активно освоювати інтернет. Сторінки цієї організації і пов'язаних із нею груп з'явилися практично у всіх популярних соціальних мережах.

За даними джерел, відвідавши місяць тому рідний Ош, етнічний узбек А.Джалілов міг почати активно контактувати зі своїми земляками-радикалами. Потрапивши під їхній вплив, він, можливо, отримав від них інструкції з підготовки теракту в метро.

Офіційний представник СК Світлана Петренко повідомила, що в ході обшуку у квартирі, яку близько місяця тому зняв А.Джалілов, були знайдені двосторонній скотч, фольга та "інші предмети", аналогічні тим, що були виявлені у вибуховому пристрої, знешкодженому у вестибюлі станції метро "Площа повстання".

Нагадаємо, в результаті вибуху в петербурзькому метро загинули 14 людей.