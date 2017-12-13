Пестициды с днепропетровского ядомогильника отдали на утилизацию фирме-бабочке - заявление

Эколог рассказала, что речь идет об ООО "ИД Стар", которое начало свою деятельность в 2017 году.

"Данная компания не имеет лицензии на обращение с опасными отходами. Она взяла себе подрядчика (ООО "Альфа Экология" - ред.), который имеет лицензию только на перевозку пестицидов. То есть, пестициды забрали и увезли - и мы не знаем дальнейшей судьбы этих опасных отходов, ведь утилизировать их будет некому", - отметила она.

Т.Лампика заметила, что нарушения допущены местными властями при проведении тендера.

"Мы заключение СЭС о том, что вывезенные вещества - пестициды. Но, объявляя условия тендера, данный документ был проигнорирован. По заказу поселкового совета был сделан новый вывод, где нет ни слова о пестицидах. То есть, по факту мы вывозили пестициды, а по документам - ртутьсодержащие отходы", - сказала она.

Из-за халатности местных чиновников, опасные ядохимикаты могут оказаться под открытым небом, уверена Т.Лампика.

"Я не удивлюсь, если со временем вывезеные пестициды будут найдены там, где юридически зарегистрирован подрядчик. Тендер был объявлен на 1,5 млн грн, средства должны поделиться между двумя компаниями пополам. 750 тыс. грн не хватит для утилизации опасных отходов. Мне неудивительно, что это не удивило местных чиновников и тендерный комитет", - сказала Т.Лампика.

Эколог добавила, что ситуацией заинтересовалось общественное формирование "Экологический патруль". Организация поспособствовала открытию уголовного производства по ч.3 ст. 191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

"Я так понимаю, что в рамках производства отвечать будет сельский председатель и председатель тендерного комитета", - добавила она.

Напомним, опасные пестициды более года были захоронены на территории футбольного поля в селе Волосское Днепропетровской области.

В конце октября сельский председатель заключил договор на 1,5 млн грн с фирмой, у которой отсутствовала лицензия на утилизацию опасных отходов. Тогда крестьяне опасались, что опасные отходы откопают, перевезут, а затем снова захоронят где-то еще. Как оказалось, опасения крестьян были не напрасны.

Напомним, по оценке председателя Ассоциации утилизаторов опасных отходов К.Косоурова, 90% предприятий на этом рынке не соответствуют технологическим требованиям.

В Ассоциации выступили с инициативой запретить деятельность компаний, которые занимаются исключительно посредничеством и оставить только реальных утилизаторов.

Избежать ответственности псевдоутилизаторам помогает мораторий на проверки бизнеса, считают эксперты.