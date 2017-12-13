Пестициди із дніпропетровського отрутомогильника віддали на утилізацію фірмі-метелику - заява

Еколог розповіла, що йдеться про ТОВ "ВД Стар", яке розпочало свою діяльність у 2017 році.

"Дана компанія не має ліцензії на поводження із небезпечними відходами. Вона взяла собі підрядника (ТОВ "Альфа Екологія", - ред.), який має ліцензію лише на перевезення пестицидів. Тобто, пестициди забрали і повезли - і ми не знаємо подальшої долі цих небезпечних відходів, адже утилізувати їх буде нікому", - зазначила вона.

Т.Лампіка зауважила, що порушення допущені місцевою владою при проведенні тендеру.

"Ми маємо висновок СЕС про те, що вивезені речовини - пестициди. Але, оголошуючи умови тендеру, даний документ був проігнорований. На замовлення селищної ради був зроблений новий висновок, де немає ані слова про пестициди. Тобто, по факту ми вивозили пестициди, а за документами - ртутьвмісні відходи", - сказала вона.

Через халатність місцевих чиновників, небезпечні отрутохімікати можуть опинитися просто неба, впевнена Т.Лампіка.

"Я не здивуюся, якщо з плином часу вивезені пестициди будуть знайдені там, де юридично зареєстрований підрядник. Тендер було оголошено на 1,5 млн грн, кошти мали поділитися між двома компаніями навпіл. 750 тис. грн не вистачить для утилізації небезпечних відходів. Мені дивно, що це не здивувало місцевих чиновників і тендерний комітет", - сказала Т.Лампіка.

Еколог додала, що ситуацією зацікавилося громадське формування "Екологічний патруль". Організація посприяла відкриттю кримінального провадження за ч.3 ст. 191 ККУ - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

"Я так розумію, що в рамках провадження відповідати буде сільський голова та голова тендерного комітету", - додала вона.

Нагадаємо, небезпечні пестициди понад рік були захоронені на території футбольного поля у селі Волоське Дніпропетровської області.

В кінці жовтня сільський голова уклав договір на 1,5 млн грн із фірмою, у якої відсутня ліцензія на утилізацію небезпечних відходів. Тоді селяни побоювалися, що небезпечні відходи відкопають, перевезуть, а потім знову захоронять десь ще. Як виявилось, побоювання селян не були марними.

Нагадаємо, за оцінкою голови Асоціації утилізаторів небезпечних відходів К.Косоурова, 90% підприємств на цьому ринку не відповідають технологічним вимогам.

В Асоціації виступили із ініціативою заборонити діяльність компаній, які займаються виключно посередництвом і залишити лише реальних утилізаторів.

Уникнути відповідальності псевдоутилізаторам допомогає мораторій на перевірки бізнесу, вважають експерти.