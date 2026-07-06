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Песков назвал последовательной позицию Трампа по Украине

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

Представитель кремля заявил, что президент США Трамп придерживается последовательной позиции по Украине. Он также добавил, что Трамп готов выслушать информацию от путина.

Песков назвал последовательной позицию Трампа по Украине

Представитель кремля заявил, что президент США Дональд Трамп придерживается достаточно последовательной позиции по Украине, добавив, что американский президент готов выслушать от российского диктатора владимира путина информацию, которую ему предоставляют. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН

Президент Трамп придерживается достаточно последовательной позиции (по Украине - ред.), и все эти выдумки о том, что он якобы, как флюгер, меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности 

- сказал песков. 

Он добавил, что Трамп убежден в своем понимании того, что происходит в Украине, но, по его словам, американский президент "готов выслушать от путина ту информацию, которую ему предоставляют". 

Кроме того, песков заявил, что диалог между путиным и Трампом будет продолжаться. 

Действительно, и президент путин, и президент Трамп осознают, что их контакты продолжатся в ближайшее время 

- заявил представитель кремля. 

Напомним 

Российский диктатор владимир путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, путин поздравил главу Белого дома и весь американский народ с Днем независимости страны.  

Павел Башинский

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