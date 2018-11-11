Пес-пограничник нашел у пенсионера пистолет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. У Станицы Луганской задержан летнего мужчину, который пытался завезти из оккупированной территории пистолет системы "Наган" с патронами. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"Сегодня в 15.00, на КПВВ "Станица Луганская" с временно оккупированной территории Украины прибыл 69-летний гражданин Украины. Во время осмотра пограничники совместно с представителями ГФС из состава Объединенных сил, в ручной клади гражданина обнаружили боевой пистолет системы "Наган" калибра 7,62 мм, 17 патронов к нему и 16 патронов калибра 9 мм", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, оружие у пенсионера обнаружил специально обученная собака.
В полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, СБУ и Нацполиция, которые были привлечены к операции объединенных сил, блокировали канал поставки и изъяли 5 тонн вооружения на Луганщине, которое хотели продать в центральных регионах Украины.