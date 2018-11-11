Пес-прикордонник знайшов у пенсіонера пістолет
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Біля Станиці Луганської затримано літнього чоловіка, який намагався завезти з окупованої території пістолет системи “Наган” з набоями. Про це у Facebook повідомив прес-центр штабу Операції об’єднаних сил, передає УНН.
“Сьогодні о 15.00, у КПВВ „Станиця Луганська“ з тимчасово окупованої території України прибув 69-річний громадянин України. Під час проведення огляду, прикордонники, спільно з представниками ДФС зі складу Об’єднаних сил, в ручній поклажі громадянина виявили бойовий пістолет системи "Наган" калібру 7,62 мм, 17 набоїв до нього та 16 набоїв калібру 9 мм”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, зброю у пенсіонера виявив спеціально навчений собака.
До поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, СБУ та Нацполіція, які були залучені до Операції об’єднаних сил, блокували канал постачання та вилучили 5 тонн озброєння на Луганщині, яке хотіли продати у центральних регіонах України.