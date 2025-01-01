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Пес президента Молдовы по кличке Кодруц потерялся в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков

Пес президента Молдовы по кличке Кодруц потерялся в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков

Киев  •  УНН

 • 6966 просмотра

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Пес президента Молдовы Майи Санду по кличке Кодруц сбежал из администрации из-за громких фейерверков в новогоднюю ночь. Животное нашли на улицах Кишинева и вернули домой.

Собака президента Молдовы Майи Санду потерялась в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков. Пса заметили на улицах Молдовы и вернули обратно в администрацию президента. Сейчас собака находится в безопасности. Об этом пишет NewsMaker, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, собака президента Майи Санду по кличке Кодруц потерялась в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков. Утром 1 января Кодруца заметили на улице Сфатул Церий в центре Кишинева. Объявление о испуганной собаке без передней лапы опубликовали в соцсетях.

Пресс-секретарь президента Молдовы подтвердил изданию информацию об исчезновении собаки.

"Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный случай. Громкие фейерверки напугали его и в панике он выбежал со двора администрации президента. Кодруца нашли и вернули, сейчас он в безопасности, дома. Этот случай напоминает нам о том, как важно быть ответственными и осознавать, что фейерверки негативно влияют на наших друзей животных", - сказал Захаров.

Напомним

В Запорожье провели на заслуженный отдых служебного пса-сапера Мастера, который служил в Государственной службе чрезвычайных ситуаций 9 лет и помогал находить и обезвреживать взрывоопасные предметы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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