Пес президента Молдовы по кличке Кодруц потерялся в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков

Собака президента Молдовы Майи Санду потерялась в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков. Пса заметили на улицах Молдовы и вернули обратно в администрацию президента. Сейчас собака находится в безопасности. Об этом пишет NewsMaker, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, собака президента Майи Санду по кличке Кодруц потерялась в новогоднюю ночь, испугавшись фейерверков. Утром 1 января Кодруца заметили на улице Сфатул Церий в центре Кишинева. Объявление о испуганной собаке без передней лапы опубликовали в соцсетях.

Пресс-секретарь президента Молдовы подтвердил изданию информацию об исчезновении собаки.

"Сегодня утром с нашим дорогим другом Кодруцем произошел неприятный случай. Громкие фейерверки напугали его и в панике он выбежал со двора администрации президента. Кодруца нашли и вернули, сейчас он в безопасности, дома. Этот случай напоминает нам о том, как важно быть ответственными и осознавать, что фейерверки негативно влияют на наших друзей животных", - сказал Захаров.

Напомним

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