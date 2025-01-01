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Пес президента Молдови на прізвисько Кодруц загубився в новорічну ніч, злякавшись феєрверків

Київ • УНН

 • 25523 перегляди

Пес президента Молдови Майї Санду на прізвисько Кодруц втік з адміністрації через гучні феєрверки в новорічну ніч. Тварину знайшли на вулицях Кишинева та повернули додому.

Собака президента Молдови Майї Санду загубився в новорічну ніч, злякавшись феєрверків. Пса помітили на вулицях Молдови та повернули назад до адміністрації президента. Наразі собака перебуває в безпеці. Про це пише NewsMaker, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, собака президента Майї Санду на прізвисько Кодруц загубився в новорічну ніч, злякавшись феєрверків. Вранці 1 січня Кодруца помітили на вулиці Сфатул Церій у центрі Кишинева. Оголошення про переляканого собаку без передньої лапи опублікували у соцмережах.

Прессекретар президента Молдови підтвердив виданню інформацію про зникнення собаки.

"Сьогодні вранці з нашим дорогим другом Кодруцем стався неприємний випадок. Гучні феєрверки налякали його і в паніці він вибіг із двору адміністрації президента. Кодруца знайшли та повернули, зараз він у безпеці, вдома. Цей випадок нагадує нам про те, як важливо бути відповідальними і усвідомлювати, що феєрверки негативно впливають на наших друзів тварин", - сказав Захаров.

Нагадаємо

У Запоріжжі провели на заслужений відпочинок службового пса-сапера Мастера, який служив в Державній службі надзвичайних ситуацій 9 років та допомагав знаходити та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.

Павло Башинський

Павло Башинський

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maiia-sanduМайя Санду
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