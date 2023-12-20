Первое испытание для президента Аргентины: противники реформ Миллея призвали к протестам в городе

Недавно избранного президента Аргентины Хавьера Миллея ждет первое испытание - в ответ на ряд объявленных реформ в Буэнос-Айресе планируются первые митинги. Ранее политик обещал жесткую реакцию на пикеты в стране. Об этом со ссылкой на AP, передает УНН.

Детали

Миллей, который пришел к власти на обещаниях радикальных реформ, анонсировал 50-процентную девальвацию аргентинского песо, сокращение субсидий на энергетику и транспорт, а также закрытие некоторых правительственных министерств. На фоне этого в стране фиксируют стремительный рост инфляции и бедности.

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В ответ отдельные рабочие и социальные группы призвали аргентинцев к пикетам на улицах столицы в знак протеста против таких реформ.

Вместе с тем новоназначенный министр безопасности представила новый "протокол" для поддержания общественного порядка, который позволяет федеральным силам расчищать улицы от людей, блокирующих движение, без судебного приказа.

Кроме того, протокол уполномочивает полицию идентифицировать - с помощью видео или цифровых средств - людей, которые протестуют и препятствуют общественным транспортным путям.

Также недавно правительство Аргентины объявило, что люди, которые перекрывают улицы, могут быть исключены из списков государственной помощи, если они входят в них.

Предварительно новый протокол направлен на предотвращение блокады, особенно в Буэнос-Айресе, где регулярные протесты часто часами перекрывают улицы в так называемых "пикетах".

Дополнение

Некоторые правозащитники уже заявили, что протокол заходит слишком далеко и криминализирует право на протест. В частности, аргентинские трудовые, социальные и правозащитные группы подписали петицию с просьбой к Организации Объединенных Наций и Межамериканской комиссии по правам человека вмешаться против нового протокола безопасности.

В петиции говорится, что она "несовместима с правом на свободные собрания и ассоциации, свободой выражения взглядов и социальным протестом", признанными конституцией страны.

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Зато глава новосозданного Министерства человеческого капитала Сандра Петтовелло отметила, что протестующие и сами ограничивают права аргентинцев, когда блокируют движение по улицам города.

Протест - это право, но так же как и право людей свободно передвигаться по территории Аргентины, чтобы добраться до своего рабочего места - подчеркнула Сандра Петтовелло.

Тем временем представители общественной организации во главе с Эдуардо Беллибони призывают население Аргентины выйти на митинг, поскольку правительство Миллея якобы планирует пойти "против права на протест".

Людей призвали к протесту в Буэнос-Айресе, пройдя маршем от Конгресса до исторической площади Пласа-де-Майо.

Марш будет совпадать с 22-й годовщиной протеста против того, как правительство справляется с экономическим кризисом, который привел к гибели десятков людей и привел к отставке тогдашнего президента Фернандо де ла Руа.

Напомним,

Новый президент Аргентины Хавьер Миллей ввел план значительной экономии в течение первой недели, включая сокращение количества министерств и планирование сокращений в государственном секторе.