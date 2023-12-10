Зеленский поздравил Хавьера Миллея с инаугурацией на пост Президента Аргентины

Президент Владимир Зеленский в Буэнос-Айресе во время визита в Аргентину встретился с Хавьером Милеем и поздравил его с официальным вступлением в должность Президента Аргентины. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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Сегодня на площадях и улицах Буэнос-Айреса очень часто звучало слово "свобода" - libertad. И это объединяет нас - Украину и Аргентину. Мы действительно ценим свободу, мы действительно ее защищаем и мы действительно готовы укреплять свободу вместе сказал Зеленский во время разговора с Хавьером Милеем.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милея.