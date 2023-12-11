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Президент Аргентины после инаугурации сократил количество министерств с 18 до 9

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 05:15  •  5090 просмотра

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Президент Аргентины Хавьер Милей сократил количество министерств с 18 до 9 всего за несколько часов после своей инаугурации. Среди сохраненных министерств - оборона, иностранные дела и экономика; несколько других были понижены в ранге или объединены.

Новоизбранный аргентинский президент Хавьер Милей через несколько часов после инаугурации подписал свой первый указ. Согласно документу, количество министерств должно сократиться до 9. Об этом сообщает издание ЕІԁіагіоаг, передает УНН.

Детали

В стране будут действовать министерства обороны, иностранных дел, экономики, внутренних дел, безопасности, инфраструктуры, юстиции, международной торговли и торговли и культа, здравоохранения и человеческого капитала.

Новинкой кабмина станет ведомство "Человеческий капитал". Его возглавит бывшая журналистка Сандра Петтовелло.

Дополнение

Министерство науки, технологий и инноваций - которое перестанет быть министерством в Аргентине - станут ответственностью руководителя аппарата, с бюджетными кредитами, организационными подразделениями.

Исчезнут также Министерства окружающей среды и туризма и станут зависимыми от туризма и станут зависимыми от Министерства внутренних дел.

Министерство транспорта, общественных работ и развития территорий также потеряют ранг министров и станут зависимыми от нового Министерства инфраструктуры.

То же самое произойдет с министерствами образования, культуры, труда, социального развития.

Добавим

Президент Владимир Зеленский 10 декабря в Буэнос-Айресе во время визита в Аргентину встретился с Хавьером Милеем и поздравил его с официальным вступлением в должность Президента Аргентины. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Президент Аргентини після інавгурації скоротив кількість міністерств з 18 до 9
After his inauguration, the President of Argentina reduced the number of ministries from 18 to 9
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Президент Аргентины после инаугурации сократил количество министерств с 18 до 9

Президент Аргентины Хавьер Милей сократил количество министерств с 18 до 9 всего за несколько часов после своей инаугурации. Среди сохраненных министерств - оборона, иностранные дела и экономика; несколько других были понижены в ранге или объединены.

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