Президент Аргентины после инаугурации сократил количество министерств с 18 до 9

Новоизбранный аргентинский президент Хавьер Милей через несколько часов после инаугурации подписал свой первый указ. Согласно документу, количество министерств должно сократиться до 9. Об этом сообщает издание ЕІԁіагіоаг, передает УНН.

Детали

В стране будут действовать министерства обороны, иностранных дел, экономики, внутренних дел, безопасности, инфраструктуры, юстиции, международной торговли и торговли и культа, здравоохранения и человеческого капитала.

Новинкой кабмина станет ведомство "Человеческий капитал". Его возглавит бывшая журналистка Сандра Петтовелло.

Дополнение

Министерство науки, технологий и инноваций - которое перестанет быть министерством в Аргентине - станут ответственностью руководителя аппарата, с бюджетными кредитами, организационными подразделениями.

Исчезнут также Министерства окружающей среды и туризма и станут зависимыми от туризма и станут зависимыми от Министерства внутренних дел.

Министерство транспорта, общественных работ и развития территорий также потеряют ранг министров и станут зависимыми от нового Министерства инфраструктуры.

То же самое произойдет с министерствами образования, культуры, труда, социального развития.

Добавим

Президент Владимир Зеленский 10 декабря в Буэнос-Айресе во время визита в Аргентину встретился с Хавьером Милеем и поздравил его с официальным вступлением в должность Президента Аргентины.