Первые результаты рекрутинга Минобороны - интерес к вакансиям вырос втрое

Министерство обороны Украины поделилось первыми результатами сотрудничества с частными компаниями по привлечению людей в Вооруженные Силы. В частности, по данным министерства количество откликов на военные вакансии на Lobby X выросло втрое, передает УНН.

С момента подписания соглашения между Минобороны и компанией Lobby X 10 ноября, на площадке разместили уже более 320 военных вакансий от различных подразделений. Количество людей, которые откликнулись на эти вакансии, достигло 6,5 тысячи. Тогда как за весь период размещения вакансий в армии на Lobby X (с июля 2022 года) года) их количество составляет 1190, а количество откликов - 45 тысяч. Соответственно, после подписания договора с Министерством обороны количество откликов на военные вакансии на Lobby X выросло в три раза. - обнародовали цифры в Минобороны.

Детали

В оборонном ведомстве отметили, что для украинцев действует возможность заключения контракта до завершения особого периода.

Lobby X позволяет военным командирам размещать конкретные вакансии в собственные подразделения и отбирать себе кандидатов, а гражданам - выбрать желаемую должность и подразделение в войске для несения службы.

Таким образом возможно больше контролировать свое будущее в армии и попасть на должность в соответствии с собственной специальностью и опытом в подчинение подразделения, к которому есть доверие и приверженность. - отметила заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова.

Чтобы попасть на службу по контракту, необходимо выбрать желаемую должность и подразделение на онлайн-платформах, которые сотрудничают с Минобороны и размещают у себя конкретные вакансии военных подразделений.

Сейчас, кроме Lobby X, это также можно сделать на Work.ua.

Подробно о дальнейших шагах человека, который откликнулся на соответствующую вакансию, можно узнать у консультантов соответствующих платформ и у представителей военных подразделений, которые занимаются подбором персонала.

Напомним

О намерении привлекать рекрутинговые фирмы для целевого призыва на военную службу в Минобороны заявили еще в ноябре.

У рамках старта проекта рекрутинга в ВСУ Минобороны подписало договор сначала с украинской платформой по трудоустройству Lobby X. Затем Соглашение о сотрудничестве подписано с компанией Work.ua, и robota.ua