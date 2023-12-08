Первые результаты рекрутинга Минобороны - интерес к вакансиям вырос втрое
Киев • УНН
Министерство обороны Украины сообщает о тройном увеличении количества откликов на объявления о вакансиях для военнослужащих на портале Lobby X после сотрудничества с частными компаниями, достигнув 6 500 откликов на более 320 вакансий.
Министерство обороны Украины поделилось первыми результатами сотрудничества с частными компаниями по привлечению людей в Вооруженные Силы. В частности, по данным министерства количество откликов на военные вакансии на Lobby X выросло втрое, передает УНН.
С момента подписания соглашения между Минобороны и компанией Lobby X 10 ноября, на площадке разместили уже более 320 военных вакансий от различных подразделений. Количество людей, которые откликнулись на эти вакансии, достигло 6,5 тысячи. Тогда как за весь период размещения вакансий в армии на Lobby X (с июля 2022 года) года) их количество составляет 1190, а количество откликов - 45 тысяч. Соответственно, после подписания договора с Министерством обороны количество откликов на военные вакансии на Lobby X выросло в три раза.
Детали
В оборонном ведомстве отметили, что для украинцев действует возможность заключения контракта до завершения особого периода.
Lobby X позволяет военным командирам размещать конкретные вакансии в собственные подразделения и отбирать себе кандидатов, а гражданам - выбрать желаемую должность и подразделение в войске для несения службы.
Таким образом возможно больше контролировать свое будущее в армии и попасть на должность в соответствии с собственной специальностью и опытом в подчинение подразделения, к которому есть доверие и приверженность.
Чтобы попасть на службу по контракту, необходимо выбрать желаемую должность и подразделение на онлайн-платформах, которые сотрудничают с Минобороны и размещают у себя конкретные вакансии военных подразделений.
Сейчас, кроме Lobby X, это также можно сделать на Work.ua.
Подробно о дальнейших шагах человека, который откликнулся на соответствующую вакансию, можно узнать у консультантов соответствующих платформ и у представителей военных подразделений, которые занимаются подбором персонала.
Напомним
О намерении привлекать рекрутинговые фирмы для целевого призыва на военную службу в Минобороны заявили еще в ноябре.
У рамках старта проекта рекрутинга в ВСУ Минобороны подписало договор сначала с украинской платформой по трудоустройству Lobby X. Затем Соглашение о сотрудничестве подписано с компанией Work.ua, и robota.ua
Первые результаты рекрутинга Минобороны - интерес к вакансиям вырос втрое
Министерство обороны Украины сообщает о тройном увеличении количества откликов на объявления о вакансиях для военнослужащих на портале Lobby X после сотрудничества с частными компаниями, достигнув 6 500 откликов на более 320 вакансий.
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