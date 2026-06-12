Первые результаты НМТ-2026 уже доступны абитуриентам

Результаты первых двух сессий НМТ-2026 размещены в персональных кабинетах, сообщили в УЦОКО, пишет УНН.

Детали

"Все, кто принимал участие в основных сессиях НМТ до 30 мая включительно, могут узнать свои официальные результаты по шкале 100–200 баллов", - говорится в сообщении.

Соответствующая информация размещена в персональных кабинетах. Во вкладке "Результат НМТ-2026" доступна опция формирования Информационной карточки участника НМТ, которая необходима для поступления в заведения высшего образования Украины. Кроме того, участники и участницы имеют возможность скачать карточки результатов по предметам.

"Участники же и участницы основных сессий НМТ, которые проходили тестирование после 30 мая, получат свои результаты в персональных кабинетах до 3 июля", - отметили в УЦОКО.

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