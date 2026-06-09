Проведение НМТ в Одесской области затянулось почти на 13 часов из-за воздушных тревог

В одном из экзаменационных центров Одесской области участники НМТ провели в укрытии почти 13 часов из-за воздушных тревог. Кроме того, по словам выпускников, в течение всего этого времени им не обеспечили доступ к воде и питанию. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Произошло то, о чем я говорил. Воздушная тревога в Одесской области фактически сорвала нормальное проведение НМТ – дети были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов. В наше Представительство в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях при организации тестирования в одном из экзаменационных центров - сообщил Дмитрий Лубинец.

Как сообщается, помещение, где проводили НМТ, оказалось не готовым к работе в условиях военного положения и регулярных воздушных тревог. Из-за постоянных остановок тестирования процедура длилась с 09:00 до около 22:00, а это более 13 часов непрерывного стресса для детей.

Участники рассказали, что все это время им не обеспечили даже базовых условий, а именно доступа к воде и питанию. Связь с родителями тоже была существенно ограничена, поэтому обратиться к родным могли только отдельные дети, которым стало плохо.

Отдельно Дмитрий Лубинец подчеркивает ситуацию с детьми-сиротами, которые во время многочасового пребывания в центре тестирования остались без какой-либо поддержки. Впрочем, по словам Омбудсмена, впоследствии, благодаря личной инициативе учителей и родителей, все же удалось обеспечить доступ к питьевой воде и еде детям.

Также неравнодушие и принцип "чужих детей не бывает" позволили хотя бы как-то обеспечить водой и едой детей-сирот и тех, чьи родители не смогли это привезти. После такого марафона дети сообщают о критическом истощении, потере концентрации и невозможности нормально выполнять задания. Последние блоки выполнялись в состоянии крайней усталости. Это ставит под сомнение объективность результатов, равенство условий для всех участников и саму справедливость оценивания - заявил Омбудсмен.

Кроме того, по имеющейся информации, участникам предложили дополнительную сессию НМТ, однако без четких дат и гарантий, что ситуация не повторится.

Это неприемлемый провал системы проведения НМТ в условиях военного положения, который не обеспечивает детям ни безопасности, ни базовых условий, ни равных возможностей и фактически нарушает права детей. Такая организация тестирования недопустима и требует немедленного реагирования МОН и пересмотра процедур - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним

На НМТ-2026 зарегистрировались более 355 тысяч человек, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году. Самым популярным предметом на выбор стал иностранный язык.