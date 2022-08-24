Первую суперяхту российского олигарха пустили с молотка

Детали

Пятипалубная 72-метровая яхта Axioma была выставлена ​​на продажу после того, как JPMorgan Chase & Co. выступила с требованием погашения по кредиту в 20,5 млн евро (20,4 млн долларов США), привязанного к судну. Этот плавучий дворец, который может похвастаться пейзажным бассейном и 3D-кинотеатром, был конфискован в марте на британской территории у входа в Средиземное море.

Стоимость и информация о покупателе являются конфиденциальными. После того, как транзакция будет завершена, информация о продаже будет опубликована примерно через две недели.

Это первая суперяхта, выставленная на публичный аукцион с тех пор, как после вторжения рф в Украину начали арестовывать роскошные суда в портах по всему миру.

Дополнение

пумпянский попал под санкции Европейского Союза 10 марта, а через пять дней — Великобритании. Как и другие магнаты, он стремился к реструктуризации своих ключевых активов. Он продал свою долю в ПАО «ТМК», крупнейшем производителе стальных труб в россии, и вышел из его совета директоров. СМИ называют его одним из "ближайших олигархов" к путину.

По оценкам Великобритании, состояние пумпянского составляет 1,8 миллиарда фунтов стерлингов (2,1 миллиарда долларов).