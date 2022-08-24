Першу супер'яхту російського олігарха пустили з молотка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Розкішна яхта, яка колись належала російському мільярдеру дмитру пумп'янському, який перебуває під санкціями, пішла з молотка на Гібралтарі на першому публічному аукціоні з продажу активу, конфіскованого з початку війни в Україні, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
П'ятипалубна 72-метрова яхта Axioma була виставлена на продаж після того, як JPMorgan Chase & Co. виступила з вимогою погашення по кредиту у 20,5 млн євро (20,4 млн доларів США), прив'язаного до судна. Цей плавучий палац, який може похвалитися пейзажним басейном та 3D-кінотеатром, був конфіскований у березні на британській території біля входу до Середземного моря.
Вартість та інформація про покупця є конфіденційними. Після того, як транзакцію буде завершено, інформацію про продаж буде опубліковано приблизно через два тижні.
Це перша суперяхта, виставлена на публічний аукціон з того часу, як після вторгнення рф в Україну почали арештовувати розкішні судна в портах по всьому світу.
Доповнення
пумп'янський потрапив під санкції Європейського Союзу 10 березня, а через п'ять днів — Великох Британії. Як і інші магнати, він прагнув реструктурувати свої ключові активи. Він продав свою частку в ПАТ «ТМК», найбільшому виробнику сталевих труб у росії, і вийшов із її ради директорів. ЗМІ називають його одним із "найближчих олігархів" до путіна.
За оцінками Великої Британії, статки пумп'янського становлять 1,8 мільярда фунтів стерлінгів (2,1 мільярда доларів).