Первый случай COVID-19 в Хмельницком: состояние больной нормальное

"Все вы уже знаете информацию о первом зафиксированом случае заболевания COVID-19 в городе Хмельницком. Да, мы очень долго держались, но прекрасно понимали, что появление болезни в городе - это только вопрос времени. И это время пришло. Состояние больной нормальное, температуре в норме. Сейчас жизни угроз нет. Круг контактных лиц, которые можно было установить, есть, проводятся соответствующие работы. Анализы взяты", - сообщил он.

В то же время в Хмельницком горсовете отметили, что подъезд, где живет пациентка, дополнительно обработан дезинфицирующими средствами.

Также отмечается, что на утро 28 марта в городе в инфекционной больнице находилось 13 больных с пневмониями.

Напомним, в Украине подтверждено уже 311 случаев COVID-19.