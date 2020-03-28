Первый случай COVID-19 в Хмельницком: состояние больной нормальное
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Хмельницком подтвердился первый случай заболевания коронавирусом, состояние пациентки нормальное. Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин в Facebook, передает УНН.
"Все вы уже знаете информацию о первом зафиксированом случае заболевания COVID-19 в городе Хмельницком. Да, мы очень долго держались, но прекрасно понимали, что появление болезни в городе - это только вопрос времени. И это время пришло. Состояние больной нормальное, температуре в норме. Сейчас жизни угроз нет. Круг контактных лиц, которые можно было установить, есть, проводятся соответствующие работы. Анализы взяты", - сообщил он.
В то же время в Хмельницком горсовете отметили, что подъезд, где живет пациентка, дополнительно обработан дезинфицирующими средствами.
Также отмечается, что на утро 28 марта в городе в инфекционной больнице находилось 13 больных с пневмониями.
Напомним, в Украине подтверждено уже 311 случаев COVID-19.