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Перший випадок COVID-19 у Хмельницькому: стан хворої нормальний

Київ • УНН

 • 12709 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Хмельницькому підтвердився перший випадок захворювання на коронавірус, стан пацієнтки нормальний. Про це повідомив мер міста Олександр Симчишин у Facebook, передає УНН.

"Усі ви вже знаєте інформацію про перший зафіксований випадок захворювання на COVID-19 у місті Хмельницькому. Так, ми дуже довго трималися, але прекрасно розуміли, що поява хвороби у місті - це тільки питання часу. І цей час настав. Стан хворої нормальний, температурі в нормі. Наразі, життю загроз немає. Коло контактних осіб, які можна було встановити, є, проводяться відповідні роботи. Аналізи взято", - повідомив він.

Водночас у Хмельницькій міськраді вказали, що під’їзд, де мешкає пацієнтка, додатково оброблено дезінфекційними засобами.

Також зазначається, що на ранок 28 березня у місті в інфекційній лікарні перебувало 13 хворих з пневмоніями.

Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 311 випадків COVID-19.

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