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Первый турнир после карантина: в Киеве состоялись 11 боксерских боев

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КИЕВ. 4 июля. УНН. В столичном клубе “Атлас” состоялся большой вечер бокса, который стал первым подобным мероприятием в Украине после периода карантина, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

В первой части вечера прошли поединки “Битвы городов” в рамках первого шоу второго сезона Лиги Женского Бокса, а после этого произошло несколько поединков боксеров-мужчин, которые организовала промоутерская компания “Sparta Boxing Promotions”.

Поединки в рамках Лиги Женского Бокса завершились суммарной победой знаменитой команды “Українські Левиці”: девушки одолели соперниц, представлявших различные города Украины со счетом 4: 2. Все бои продолжались общее количество раундов:

54 кг — Инна Статкевич (“Українські Левиці”) победила Юлию Демьяненко
57 кг — Екатерина Рогова (“Українські Левиці”) проиграла Валерии Ерошенко
60 кг — Амина Абрамова (“Українські Левиці”) победила Диану Старкову
69 кг — Лина Кариченская (“Українські Левиці”) проиграла Анне Лысенко
75 кг — Татьяна Петрович (“Українські Левиці”) победила Наталью Мелешко.
81 кг — Татьяна Шевченко (“Українські Левиці”) победила Викторию Козинскую.

В мужской части боксерского вечера стоит обратить внимание на победу члена сборной Украины Андрея Исакова из Винницы, который единогласным решением судей одолел черниговца Вадима Костючка. Бывший боксер национальной команды супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий в первом раунде нокаутировал Игоря Пилипенко.

Другие результаты:

  • Богдан Штонда (Украина) победа техническим нокаутом во 2-м раунде над Игорем Катруха (Украина)
  • Станислав Скороход (Украина) победа техническим нокаутом в 5-м раунде над Владиславом Танцюрой (Украина)
  • Арам Фаниян (Украина) победа нокаутом в 1-м раунде над Надзиром Бакшиевым (Украина).

Заметим, что мероприятие прошло без зрителей с соблюдением всех норм карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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