Перший турнір після карантину: у Києві відбулися 11 боксерських боїв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У столичному клубі "Атлас" відбувся великий вечір боксу, який став першим подібним заходом в Україні після періоду карантину, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
У першій частині вечора пройшли поєдинки “Битви міст” у рамках першого шоу другого сезону Ліги Жіночого Боксу, а після цього відбулося кілька поєдинків боксерів-чоловіків, що організувала промоутерська компанія “Sparta Boxing Promotions”.
Поєдинки у рамках Ліги Жіночого Боксу завершилися сумарною перемогою знаменитої команди “Українські Левиці”: дівчата здолали суперниць, що представляли різні міста України, з рахунком 4:2. Усі бої тривали повну кількість раундів:
54 кг — Інна Статкевич (“Українські левиці”) перемогла Юлію Дем’яненко
57 кг — Катерина Рогова (“Українські левиці”) програла Валерії Єрошенко
60 кг — Аміна Абрамова (“Українські левиці”) перемогла Діану Старкову
69 кг — Ліна Каріченська (“Українські левиці”) програла Анні Лисенко
75 кг — Тетяна Петрович (“Українські левиці”) перемогла Наталію Мелешко.
81 кг — Тетяна Шевченко (“Українські левиці”) перемогла Вікторію Козинську.
У чоловічій частині боксерського вечора варто звернути увагу на перемогу члена збірної України Андрія Ісакова з Вінниці, який одноголосним рішенням суддів здолав чернігівця Вадима Костючка. Колишній боксер національної команди суперважковаговик Ігор Шевадзуцький у першому раунді нокаутував Ігоря Пилипенка.
Інші результати:
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- Богдан Штонда (Україна) перемога технічним нокаутом у 2-му раунді над Ігорем Катрухою (Україна)
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- Станіслав Скороход (Україна) перемога технічним нокаутом у 5-му раунді над Владиславом Танцюрою (Україна)
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- Арам Фаніян (Україна) перемога нокаутом у 1-му раунді над Надзіром Бакшієвим (Україна).
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Зауважимо, що захід пройшов без глядачів з дотриманням усіх норм карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19.