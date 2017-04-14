Первый тизер новой части "Звездных войн" появился в сети
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В сети появился первый тизер восьмого эпизода "Звездных войн", который получил официальное название "Последний джедай". Видео размещено на официальном YouTube-канале фильма, передает УНН.
Отмечается, что фильм выйдет в прокат 15 декабря 2017.
Как сообщал УНН, восьмой эпизод “Звездных войн” получил официальное название “Последний джедай”.
Также сообщалось, что актриса Кэрри Фишер, которая умерла 27 декабря от остановки сердца, появится в новом фильме франшизы “Звездные войны”.