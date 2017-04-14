Перший тізер нової частини “Зоряних війн” з'явився в мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У мережі з’явився перший тізер восьмого епізоду “Зоряних війн”, який отримав офіційну назву “Останній джедай”. Відео розміщено на офіційному YouTube-каналі фільму, передає УНН.
Зазначається, що фільм вийде в прокат 15 грудня 2017 року.
Як повідомляв УНН, восьмий епізод “Зоряних війн” отримав офіційну назву “Останній джедай”.
Також повідомлялося, що актриса Керрі Фішер, яка померла 27 грудня від зупинки серця, з’явиться в новому фільмі франшизи “Зоряні війни”.