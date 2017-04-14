Перший тізер нової частини “Зоряних війн” з'явився в мережі

Зазначається, що фільм вийде в прокат 15 грудня 2017 року.

Як повідомляв УНН, восьмий епізод “Зоряних війн” отримав офіційну назву “Останній джедай”.

Також повідомлялося, що актриса Керрі Фішер, яка померла 27 грудня від зупинки серця, з’явиться в новому фільмі франшизи “Зоряні війни”.