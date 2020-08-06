Первый летний трансфер: клуб Зинченко приобрел лидера "Валенсии"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. “Манчестер Сити” объявил об оформлении первого трансфера в межсезонье — вингера “Валенсии” Феррана Торреса, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Трансферная сумма перехода не разглашается, но по данным СМИ эта цифра равняется 21 млн. фунтов. Соглашение подписано сроком на пять лет.
20-летний Торрес должен стать заменой Лерой Сане, который перешел в “Баварию”. В активе испанца 44 проведены матчи за “летучих мышей” в этом сезоне — 6 голов и 8 голевых передач.
Примечательно, что до этого момента Торрес был самым дорогим по трансферной стоимости в составе “Валенсии” — 45 млн. евро.