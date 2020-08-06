Перший літній трансфер: клуб Зінченка придбав лідера "Валенсії"

Трансферна сума переходу не розголошується, але за даними ЗМІ ця цифра рівняється 21 млн. фунтів. Угода підписана терміном на п’ять років.

20-річний Торрес має стати заміною Лерою Сане, який перейшов в “Баварію”. В активі іспанця 44 проведені матчі за “кажанів” цього сезону — 6 голів і 8 гольових передач.

Примітно, що до цього моменту Торрес був найдорожчим за трансферною вартістю у складі “Валенсії” — 45 млн. євро.