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Первый этап процесса над путинским режимом: Данилов о приговоре по делу MH17

Киев • УНН

 • 283198 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что решение окружного суда Гааги по делу МН17 – первый этап большого процесса над преступным путинским режимом, передает УНН.

Цитата

"Приветствуем решение суда Гааги по делу крушения авиалайнера MH17. Считаем это первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом. Единственное – украинцы не настроены ждать приговора 8 лет. Преступления рашизма должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма", – написал Данилов в Twitter.

Напомним

17 ноября окружной суд Гааги в Нидерландах объявил приговор по делу о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко было заочно присуждено пожизненное заключение.

Вместе с тем суд оправдал Пулатова, не найдя доказательств в его причастности к катастрофе.

Прокуратура Нидерландов удовлетворена приговором, который вынес суд.

В мид россии заявили, что вердикт Гааги по делу МН17 "нанес репутационный удар" по всей судебной системе Нидерландов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что на скамье подсудимых должны оказаться и заказчики.

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