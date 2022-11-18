Первый этап процесса над путинским режимом: Данилов о приговоре по делу MH17

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"Приветствуем решение суда Гааги по делу крушения авиалайнера MH17. Считаем это первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом. Единственное – украинцы не настроены ждать приговора 8 лет. Преступления рашизма должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма", – написал Данилов в Twitter.

Напомним

17 ноября окружной суд Гааги в Нидерландах объявил приговор по делу о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко было заочно присуждено пожизненное заключение.

Вместе с тем суд оправдал Пулатова, не найдя доказательств в его причастности к катастрофе.

Прокуратура Нидерландов удовлетворена приговором, который вынес суд.



В мид россии заявили, что вердикт Гааги по делу МН17 "нанес репутационный удар" по всей судебной системе Нидерландов.



Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что на скамье подсудимых должны оказаться и заказчики.