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Попри виправдання Пулатова: прокуратура Нідерландів задоволена вироком у справі MH17

Попри виправдання Пулатова: прокуратура Нідерландів задоволена вироком у справі MH17

Київ • УНН

 • 389839 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Прокуратура Нідерландів «дуже задоволена» вироком, винесеним сьогодні судом у справі про катастрофу рейсу MH17 малайзійських авіаліній у небі над Донбасом у липні 2014 року. Про це заявили у прокуратурі Нідерландів у відповідь на інформаційний запит УНН.

Цитата

«Прокуратура дуже задоволена винесеним вироком. Особливо важливим для родичів є те, що суд розглянув справу у широкому масштабі та встановив, що з травня 2014 року Російська Федерація здійснювала повний контроль над «ДНР» і що ЗРК «БУК», використаний для збиття MH17, надійшов з Росії і відразу після цього був повернутий до країни», — заявили у прокуратурі.

Деталі

Що стосується виправдання одного з обвинувачених, Олега Пулатова, прокуратура «поважає рішення суду», повідомили у пресслужбі.

Як зазначається, суд встановив, що:

  • Пулатову було доручено розміщення танків та ЗРК «БУК» у районі Сніжного;
  • засуджений Харченко доставив установку Пулатову;
  • Пулатов не зупинив Харченка у його подальшому транспортуванні «БУКа»;
  • Пулатов невдовзі після цього намагався зателефонувати на телефонний номер, що належить екіпажу «БУКа»;
  • з цього ж номера намагалися передзвонити Пулатову.

«Суд дійшов висновку, що це факти не тягнуть у себе кримінальної відповідальності. Прокуратура з цим не згодна», - зазначили у пресслужбі.

«Спільна слідча група, ймовірно, десь навесні 2023 року оголосить результати подальшого розслідування у справі MH17», - додали у прокуратурі.

Контекст

У четвер суд у Нідерландах оголосив вирок у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines у небі над Донбасом у липні 2014 року. Ігореві Гіркіну, Сергію Дубинському і Леоніду Харченку було присуджено заочно довічне ув'язнення.

Суд ухвалив, що троє чоловіків винні в діях, що призвели до катастрофи, що спричинила загибель 298 осіб.

У той самий час суд виправдав Пулатова, не знайшовши доказів у його причетності до катастрофи.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року спільна слідча група з розслідування аварії рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "БУК", що належить 53 бригаді з міста Курська до РФ.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня 2020 року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у катастрофі літака рейсу MH17.

Підозрювані – троє громадян Росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, звинувачені у причетності до трагедії рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.

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