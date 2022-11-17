Несмотря на оправдание Пулатова: прокуратура Нидерландов довольна приговором в деле MH17

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«Прокуратура очень довольна вынесенным приговором. Особенно важным для родственников является то, что суд рассмотрел дело в широком масштабе и установил, что с мая 2014 года Российская Федерация осуществляла полный контроль над «ДНР» и что ЗРК «БУК», использованный для сбития MH17, поступил из России и сразу после этого был возвращен в страну», - заявили в прокуратуре.

Детали

Что касается оправдания одного из обвиняемых, Олега Пулатова, прокуратура «уважает решение суда», сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, суд установил что:



Пулатову было поручено размещение танков и ЗРК «БУК» в районе Снежного;



осужденный Харченко доставил установку Пулатову;



Пулатов не остановил Харченко в его дальнейшей транспортировке «БУКа»;



Пулатов вскоре после этого пытался позвонить на телефонный номер, принадлежащий экипажу «БУКа»;



с этого же номера пытались перезвонить Пулатову.



«Суд пришел к выводу, что эти факты не влекут за собой уголовной ответственности. Прокуратура с этим не согласна», - отметили в пресс-службе.

«Совместная следственная группа, вероятно, где-то весной 2023 года объявит результаты дальнейшего расследования по делу MH17», - добавили в прокуратуре.

Контекст

В четверг суд в Нидерландах объявил приговор по делу о сбитии пассажирского самолета Boeing рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко было присуждено заочно пожизненное заключение.

Суд постановил, что трое мужчин виновны в действиях, приведших к катастрофе, повлекшей гибель 298 человек.

В то же время суд оправдал Пулатова, не найдя доказательств в его причастности к катастрофе.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

24 мая 2018 года совместная следственная группа по расследованию крушения рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "БУК", принадлежащей 53 бригаде из города Курска в РФ.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта 2020 года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в катастрофе самолета рейса MH17.

Подозреваемые – трое граждан России и один Украины – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, обвиняемые в причастности к трагедии рейса МН17 Малайзийских авиалиний.