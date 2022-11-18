Перший етап процесу над путінським режимом: Данілов про вирок у справі MH17

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"Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років. Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму", – написав Данілов у Twitter.

Нагадаємо

17 листопада окружний суд Гааги у Нідерландах оголосив вирок у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines у небі над Донбасом у липні 2014 року. Ігореві Гіркіну, Сергію Дубинському і Леоніду Харченку було заочно присуджено довічне ув'язнення.

Водночас суд виправдав Пулатова, не знайшовши доказів у його причетності до катастрофи.

Прокуратура Нідерландів задоволена вироком, який виніс суд.



У мзс росії заявили, що вердикт Гааги у справі МН17 "завдав репутаційного удару" по всій судовій системі Нідерландів.



Президент України Володимир Зеленський наголосив, що на лаві підсудних мають опинитися й замовники.