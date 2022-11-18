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У МЗС Росії заявили, що вердикт Гааги у справі МН17 "завдав репутаційного удару" у всій судовій системі Нідерландів

У МЗС Росії заявили, що вердикт Гааги у справі МН17 "завдав репутаційного удару" у всій судовій системі Нідерландів

Київ • УНН

 • 376071 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало вердикт Окружного суду Гааги у справі MH17 і заявило, що це “завдає репутаційного удару по всій судовій системі Нідерландів”, передає УНН.

Цитата

«Глибоко шкодуємо, що Окружний суд Гааги знехтував принципами неупередженого правосуддя в угоду про поточну політичну кон'юнктуру, завдавши тим самим серйозного репутаційного удару по всій судовій системі Нідерландів», — цитують росЗМІ відомство.

Деталі

Крім того, сенатор Андрій Клішас заявив, що росія не видасть Нідерландам своїх громадян, заочно засуджених судом до довічного ув'язнення.

Додамо

Вчора, 17 листопада 2022 року, Окружний суд міста Гаага визнав винними та засудив до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були допомогами у збуті літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній, який 17 липня 2014 року здійснював рейс MH17 з Амстердама. Внаслідок цього страшного злочину 298 невинних людей, у тому числі 80 дітей, втратили життя.

Рішення суду є знаковою подією на шляху встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за скоєні злочини, заявили у МЗС України.

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