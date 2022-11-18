У МЗС Росії заявили, що вердикт Гааги у справі МН17 "завдав репутаційного удару" у всій судовій системі Нідерландів

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«Глибоко шкодуємо, що Окружний суд Гааги знехтував принципами неупередженого правосуддя в угоду про поточну політичну кон'юнктуру, завдавши тим самим серйозного репутаційного удару по всій судовій системі Нідерландів», — цитують росЗМІ відомство.

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Крім того, сенатор Андрій Клішас заявив, що росія не видасть Нідерландам своїх громадян, заочно засуджених судом до довічного ув'язнення.

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Вчора, 17 листопада 2022 року, Окружний суд міста Гаага визнав винними та засудив до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були допомогами у збуті літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній, який 17 липня 2014 року здійснював рейс MH17 з Амстердама. Внаслідок цього страшного злочину 298 невинних людей, у тому числі 80 дітей, втратили життя.

Рішення суду є знаковою подією на шляху встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за скоєні злочини, заявили у МЗС України.