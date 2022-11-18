В мид рф заявили, что вердикт Гааги по делу МН17 “нанес репутационный удар” по всей судебной системе Нидерландов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство иностранных дел россии раскритиковало вердикт Окружного суда Гааги по делу МН17, и заявило, что это “наносит репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов”, передает УНН.
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«Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в соглашение текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов», — цитируют росСМИ ведомство.
Детали
Кроме того, сенатор Андрей Клишас заявил, что россия не выдаст Нидерландам своих граждан, заочно приговоренных судом к пожизненному заключению.
Добавим
Вчера, 17 ноября 2022 года, Окружной суд города Гаага признал виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы трех человек, которые были пособиями в сбыте самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, который 17 июля 2014 года совершал рейс MH17 из Амстердама Лумпура. В результате этого страшного преступления 298 невинных людей, в том числе 80 детей, лишились жизни.
Решение суда является знаковым событием на пути установления справедливости и обеспечения неотвратимости наказания за совершенные преступления, заявили в МИД Украины.