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В мид рф заявили, что вердикт Гааги по делу МН17 “нанес репутационный удар” по всей судебной системе Нидерландов

Киев • УНН

 • 376068 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министерство иностранных дел россии раскритиковало вердикт Окружного суда Гааги по делу МН17, и заявило, что это “наносит репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов”, передает УНН.

Цитата

«Глубоко сожалеем, что Окружной суд Гааги пренебрег принципами беспристрастного правосудия в соглашение текущей политической конъюнктуре, нанеся тем самым серьезный репутационный удар по всей судебной системе Нидерландов», — цитируют росСМИ ведомство.

Детали

Кроме того, сенатор Андрей Клишас заявил, что россия не выдаст Нидерландам своих граждан, заочно приговоренных судом к пожизненному заключению.

Добавим

Вчера, 17 ноября 2022 года, Окружной суд города Гаага признал виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы трех человек, которые были пособиями в сбыте самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, который 17 июля 2014 года совершал рейс MH17 из Амстердама Лумпура. В результате этого страшного преступления 298 невинных людей, в том числе 80 детей, лишились жизни.

Решение суда является знаковым событием на пути установления справедливости и обеспечения неотвратимости наказания за совершенные преступления, заявили в МИД Украины.

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