Знаковое событие на пути к установлению справедливости: МИД отреагировал на приговор суда Гааги по делу MH17

Детали

Как сообщили в МИД, решение суда является знаковым событием на пути установления справедливости и обеспечения неотвратимости наказания за совершенные преступления. Оно стало возможным благодаря длительной и кропотливой работе десятков следователей и прокуроров международной совместной следственной группы, активной участницей которой является и Украина.

"Оглашенные приговоры также свидетельствуют, что на скамье подсудимых, в конце концов, окажутся и те, кто принимал решение и отдавал приказ об уничтожении пассажирского лайнера. Наказание этих людей обязательно состоится", - говорится в заявлении.

Кроме индивидуальной ответственности, неотвратимую ответственность за катастрофу МН17 понесет и российская федерация как государство. Передача преступникам ЗРК “Бук” является очевидным нарушением международного права, в частности, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Транспортировка смертоносного оружия на территорию Украины является одним из ключевых доказательств по делу по иску Украины к рф, рассматриваемому в настоящее время Международным судом ООН, добавили в МИД.

"Украина продолжит прилагать усилия вместе с партнерами, чтобы установить справедливость по поводу жертв трагедии самолета рейса MH17, а также их родных, которые продолжают страдать из-за потери родных людей", - говорится в заявлении.

Напомним

Сегодня, 17 ноября 2022 года, Окружной суд города Гаага признал виновными и приговорил к пожизненному лишению свободы трех человек, которые были пособиями в сбыте самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, который 17 июля 2014 года совершал рейс MH17 из Амстердама Лумпура. В результате этого страшного преступления 298 невинных людей, в том числе 80 детей, лишились жизни.