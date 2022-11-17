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Знакова подія на шляху до встановлення справедливості: МЗС відреагувало на вирок суду Гааги у справі MH17

Знакова подія на шляху до встановлення справедливості: МЗС відреагувало на вирок суду Гааги у справі MH17

Київ • УНН

 • 365312 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Рішення суду є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини. Так у МЗС України відреагували на оголошення перших вироків особам, винним у збитті літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у МЗС, рішення суду є знаковою подією на шляху до встановлення справедливості та забезпечення невідворотності покарання за вчинені злочини. Воно стало можливим завдяки тривалій і кропіткій роботі десятків слідчих та прокурорів міжнародної Спільної слідчої групи, активною учасницею якої є і Україна.

"Оголошені вироки також свідчать, що на лаві підсудних, врешті-решт, опиняться й ті, хто приймав рішення та віддавав наказ про збиття пасажирського лайнера. Покарання цих людей обов'язково відбудеться", - йдеться у заяві.

Окрім індивідуальної відповідальності, невідворотну відповідальність за збиття МН17 понесе і Російська Федерація як держава. Передача злочинцям ЗРК “Бук” є очевидним порушенням міжнародного права, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Транспортування смертоносної зброї на територію України є одним із ключових доказів у справі за позовом України до РФ, що нині розглядається Міжнародним судом ООН, додали у МЗС.

"Україна продовжить докладати зусиль разом з партнерами, аби встановити справедливість щодо жертв трагедії літака рейсу MH17, а також їхніх рідних, які продовжують страждати через втрату рідних людей", - йдеться у заяві.

Нагадаємо

Сьогодні, 17 листопада 2022 року, Окружний суд міста Гаага визнав винними й засудив до довічного позбавлення волі трьох осіб, які були посібниками в збитті літака Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що 17 липня 2014 року здійснював рейс MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура. У результаті цього страшного злочину 298 невинних людей, у тому числі 80 дітей, втратили свої життя.

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