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“На лаві підсудних мають опинитися й замовники”: Зеленський щодо вироку у справі МН17

“На лаві підсудних мають опинитися й замовники”: Зеленський щодо вироку у справі МН17

Київ • УНН

 • 336816 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував історичне рішення щодо вироку Окружного суду Гааги у справі МН17. У своєму Twitter він наголосив, що на лаві підсудних мають опинитися й замовники, передає УНН.

Цитата

“Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим”, - написав він.

Доповнення

Суд у Нідерландах оголосив вирок у справі про збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 Malaysia Airlines в небі над Донбасом у липні 2014 року. Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському та та Леоніду Харченку було присуджено заочно довічне ув’язнення.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", яка належить 53 бригаді з міста Курська в російській федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня 2020 року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

Підозрювані – троє громадян росії та один України – Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.

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