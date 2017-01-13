Первый этап оценки кандидатов на должность судей Верховного суда начнется 30 января - ВККС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Первый этап квалификационной оценки кандидатов на должность судей Верховного суда начнется 30 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Высшей квалификационной комиссии судей, передает УНН.
"Уважаемые дамы и господа кандидаты на должности судей Верховного Суда. 30 января стартует первый этап квалификационной оценки, которая начнется анонимным письменным тестированием", - сообщили в ВККС.
В Комиссии отметили, что они активно отслеживают мнение профессиональной среды и регулярно получают предложения и замечания по поводу тестов.
Большинство из них, заверили в ВККС, будет учтено в окончательном перечне вопросов.
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