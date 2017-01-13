Перший етап оцінювання кандидатів на посаду суддів Верховного суду розпочнеться 30 січня – ВККС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Перший етап кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду суддів Верховного суду розпочнеться 30 січня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Вищої кваліфікаційної комісії суддів, передає УНН.
“Шановні пані та панове кандидати на посади суддів Верховного Суду. 30 січня стартує перший етап кваліфікаційного оцінювання, що розпочнеться анонімним письмовим тестуванням”, — повідомили у ВККС.
У Комісії зазначили, що вони активно відстежують думку фахового середовища і регулярно отримують пропозиції та зауваження з приводу тестів.
Більшість з них, запевнили у ВККС, буде врахована в остаточному переліку запитань.
Раніше Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що вже завершується формування оновленого Верховного суду України.