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Перший етап оцінювання кандидатів на посаду суддів Верховного суду розпочнеться 30 січня – ВККС

Перший етап оцінювання кандидатів на посаду суддів Верховного суду розпочнеться 30 січня – ВККС

Київ • УНН

 • 9828 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Перший етап кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду суддів Верховного суду розпочнеться 30 січня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Вищої кваліфікаційної комісії суддів, передає УНН.

“Шановні пані та панове кандидати на посади суддів Верховного Суду. 30 січня стартує перший етап кваліфікаційного оцінювання, що розпочнеться анонімним письмовим тестуванням”, — повідомили у ВККС.

У Комісії зазначили, що вони активно відстежують думку фахового середовища і регулярно отримують пропозиції та зауваження з приводу тестів.

Більшість з них, запевнили у ВККС, буде врахована в остаточному переліку запитань.

Раніше Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що вже завершується формування оновленого Верховного суду України.

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