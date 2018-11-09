Первые семь клубов пробились в плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Встречи четвертого тура группового раунда Лиги Европы помогли определить имена первых коллективов участников плей-офф, сообщает УНН.
Первым участником плей-офф стал лондонский "Арсенал", который выступает в одной группе с полтавской "Ворсклой". "Канониры" свели матч со "Спортингом" вничью 1:1 и набрали 10 очков, опередив "Ворсклу" и "Карабах" на 7 пунктов.
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Другой представитель Лондона "Челси" выиграл четыре встречи подряд и гарантировали себе также пропуск.
В матчах на вылет болельщики также увидят "Байер", "Цюрих", "Динамо" Загреб, "Айнтрахт" из Франкфурта и "Лацио".
Отметим, что киевское "Динамо" также почти гарантировало себе выход в плей-офф - киевляне опережают третью команду группы "Ренн" на 5 баллов.
Напомним, вторая победа вывела "Динамо" в лидеры группы Лиги Европы.