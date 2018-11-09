Перші сім клубів пробилися до плей-оф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Зустрічі четвертого туру групового раунду Ліги Європи допомогли визначити імена перших колективів учасників плей-оф, повідомляє УНН.
Першим учасником плей-оф став лондонський "Арсенал", який виступає в одній групі з полтавською "Ворсклою". "Каноніри" звели матч зі "Спортінгом" внічию 1:1 і набрали 10 очок, випередивши "Ворсклу" та "Карабах" на 7 пунктів.
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Інший представник Лондона "Челсі" виграв чотири зустрічі поспіль та гарантували собі також перепустку.
В матчах на виліт уболівальники також побачать "Байєр", "Цюріх", "Динамо" Загреб, "Айнтрахт" з Франкфурта і "Лаціо".
Зауважимо, що київське "Динамо" також майже гарантували собі вихід в плей-оф – кияни випереджають третю команду групи "Ренн" на 5 балів.
Нагадаємо, друга перемога вивела "Динамо" в лідери групи Ліги Європи.