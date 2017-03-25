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Первые магнолии расцвели в Ужгороде

Первые магнолии расцвели в Ужгороде

Киев • УНН

 • 54080 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 25 марта. УНН. Традиционно первой среди магнолий в Ужгороде расцветает магнолия кобус на улице Духновича. На днях первый цветок появился на любимом дереве ужгородских туристов и местных жителей, передает корреспондент УНН.

Вероятно, такое раннее цветение связано с резким потеплением, ведь в течение трех суток температура в Ужгороде достигала 22 градусов тепла. В прошлом же году дерево расцвело на неделю позже.

Магнолию кобус ужгородцы еще называют “танцующим деревом” из-за формы цветков, которые на фоне голубого неба похожи на танцовщиц в белых платьях. В Ужгородском ботаническом саду, где представлены несколько видов магнолий, деревья только готовятся к цветению.

Кроме того, во дворах ужгородцев появились бутоны и на других видах магнолий — Суланжа и Сюзан. На улицах города первые соцветия сформировались на миндале и сирени, расцвела форзиция. Зато на визитке города — сакуре — сейчас только начали появляться почки. А традиционный “Сакура Фест” в этом году состоится с 20 апреля по 8 мая.

Как ранее сообщал УНН, первые фруктовые деревья расцвели на Закарпатье.

Украинские Национальные Новости

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