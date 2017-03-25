Первые магнолии расцвели в Ужгороде

Вероятно, такое раннее цветение связано с резким потеплением, ведь в течение трех суток температура в Ужгороде достигала 22 градусов тепла. В прошлом же году дерево расцвело на неделю позже.

Магнолию кобус ужгородцы еще называют “танцующим деревом” из-за формы цветков, которые на фоне голубого неба похожи на танцовщиц в белых платьях. В Ужгородском ботаническом саду, где представлены несколько видов магнолий, деревья только готовятся к цветению.

Кроме того, во дворах ужгородцев появились бутоны и на других видах магнолий — Суланжа и Сюзан. На улицах города первые соцветия сформировались на миндале и сирени, расцвела форзиция. Зато на визитке города — сакуре — сейчас только начали появляться почки. А традиционный “Сакура Фест” в этом году состоится с 20 апреля по 8 мая.

Как ранее сообщал УНН, первые фруктовые деревья расцвели на Закарпатье.