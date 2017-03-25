Перші магнолії розквітли в Ужгороді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 25 березня. УНН. Традиційно першою серед магнолій в Ужгороді розквітає магнолія кобус на вулиці Духновича. Днями перша квітка з′явилася на улюбленому дереві ужгородських туристів та місцевих мешканців, передає кореспондент УНН.
Ймовірно, таке раннє цвітіння пов′язане із різким потеплінням, адже протягом трьох діб температура в Ужгороді сягає 22 градусів тепла. Минулого ж року дерево розквітло на тиждень пізніше.
Магнолію кобус ужгородці ще називають “танцюючим деревом” через форму квіток, які на фоні блакитного неба схожі на танцівниць у білих сукнях. В Ужгородському ботанічному саду, де представлено кілька видів магнолій, дерева тільки готуються до цвітіння.
Окрім того, на подвір′ях ужгородців з′явилися бутони й на інших видах магнолій — Суланжа та Сюзан. На вулицях міста перші суцвіття сформувалися на мигдалі та бузку, розквітла форзиція. Натомість на візитівці міста — сакурі — зараз тільки почали з′являтися бруньки. А традиційний “Сакура Фест” цього року відбудеться з 20 квітня до 8 травня.
Як раніше повідомляв УНН, перші фруктові дерева розцвіли на Закарпатті.