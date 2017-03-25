Перші магнолії розквітли в Ужгороді

Ймовірно, таке раннє цвітіння пов′язане із різким потеплінням, адже протягом трьох діб температура в Ужгороді сягає 22 градусів тепла. Минулого ж року дерево розквітло на тиждень пізніше.

Магнолію кобус ужгородці ще називають “танцюючим деревом” через форму квіток, які на фоні блакитного неба схожі на танцівниць у білих сукнях. В Ужгородському ботанічному саду, де представлено кілька видів магнолій, дерева тільки готуються до цвітіння.

Окрім того, на подвір′ях ужгородців з′явилися бутони й на інших видах магнолій — Суланжа та Сюзан. На вулицях міста перші суцвіття сформувалися на мигдалі та бузку, розквітла форзиція. Натомість на візитівці міста — сакурі — зараз тільки почали з′являтися бруньки. А традиційний “Сакура Фест” цього року відбудеться з 20 квітня до 8 травня.

Як раніше повідомляв УНН, перші фруктові дерева розцвіли на Закарпатті.