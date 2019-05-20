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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96389 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130148 просмотра

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Первые фото из сессионного зала ВР где ожидают Зеленского

Первые фото из сессионного зала ВР где ожидают Зеленского

Киев  •  УНН

 • 11769 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Верховной Раде ожидают прибытия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает УНН.

В сессионном зале проверяют все готово. В специальной ложе уже собрался Народный хор Верховной Рады. Также в одной из лож уже начали собираться гости, в частности на инаугурацию уже прибыл почетный патриарх Филарет. Также прибыл Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

На фото из сессионного зала видно, что для Владимира Зеленского за трибуной установили специальное возвышение. Как стало известно, УНН первым указом нового президента станет роспуск парламента.

А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.

После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский, будет поучаствовать в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поздравить представителей иностранных делегации. Далее торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.

УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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