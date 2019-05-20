Первые фото из сессионного зала ВР где ожидают Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Верховной Раде ожидают прибытия новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает УНН.
В сессионном зале проверяют все готово. В специальной ложе уже собрался Народный хор Верховной Рады. Также в одной из лож уже начали собираться гости, в частности на инаугурацию уже прибыл почетный патриарх Филарет. Также прибыл Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
На фото из сессионного зала видно, что для Владимира Зеленского за трибуной установили специальное возвышение. Как стало известно, УНН первым указом нового президента станет роспуск парламента.
А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.
После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский, будет поучаствовать в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поздравить представителей иностранных делегации. Далее торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.
УНН транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.