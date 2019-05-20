Перші фото з сесійної зали ВР де очікують на Зеленського

У сесійні залі перевіряють чи все готове. У спеціальній ложі вже зібрався Народний хор Верховної Ради. Також в одній з лож вже почали збиратися гості, зокрема на інавгурацію вже прибув почесний патріарх Філарет. Також прибув Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. На фото з сесійної зали видно, що для Володимира Зеленського за трибуною встановили спеціальне підвищення. Як стало відомо, УНН першим указом нового президента стане розпуск парламенту.

А наступним рішенням, ймовірно, Зеленський призначить позачергові вибори до ВР на 14 липня.

Після цього, вже у статусі Президента України Володимир Зеленський, має взятии участь в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України у Маріїнському палаці. А потім разом з дружиною привітати представників іноземних делегації. Далі урочистий прийом та двосторонні зустрічі з представниками інших держав.

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.