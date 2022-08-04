Первое с начала войны судно отправилось в Украину для загрузки зерном - спикер ОВА

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"От пролива Дарданеллы курсом на порт "Черноморск" идет турецкий балкер Ospreys под флагом Либерии. Судно вышло из турецкого порта Искендерун в последний день июля и должно прибыть в Украину 5 августа. Это будет первое судно из тех, что не было заблокировано в наших портах с 24 февраля, следующее за украинским экспортным зерном", - отметил Братчук в Telegram.

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Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля. Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.

Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Это судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне. Везет 26 тыс. тонн кукурузы в Ливан. Его успешно проинспектировали возле Стамбула 3 августа. Судно отправилось после этого дальше по маршруту.

Следующие корабли с зерном уже готовы к отправке из украинских портов.