Перше з початку війни судно вирушило в Україну для завантаження зерном - речник ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Балкер Ospreys під прапором Ліберії прямує з Туреччини для завантаження зерном до морського порту Чорноморськ в Одеській області, судно планує прибути в Україну 5 серпня, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, пише УНН.
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"Від протоки Дарданели курсом на порт "Чорноморськ" йде турецький балкер Ospreys під прапором Ліберії. Судно вийшло з турецького порту Іскендерун в останній день липня та має прибути до України 5-го серпня. Це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24-го лютого, яке прямує за українським експортним зерном", - зазначив Братчук у Telegram.
Доповнення
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.
Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували біля Стамбула 3 серпня. Судно відправилося після цього далі за маршрутом.
Наступні кораблі із зерном вже готові до відправлення з українських портів.