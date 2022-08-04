Перше з початку війни судно вирушило в Україну для завантаження зерном - речник ОВА

Цитата

"Від протоки Дарданели курсом на порт "Чорноморськ" йде турецький балкер Ospreys під прапором Ліберії. Судно вийшло з турецького порту Іскендерун в останній день липня та має прибути до України 5-го серпня. Це буде перше судно з тих, що не було заблоковано в наших портах з 24-го лютого, яке прямує за українським експортним зерном", - зазначив Братчук у Telegram.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Южний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого. Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

Перше судно з зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Це судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану. Його успішно проінспектували біля Стамбула 3 серпня. Судно відправилося після цього далі за маршрутом.

Наступні кораблі із зерном вже готові до відправлення з українських портів.